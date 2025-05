Inter al Mondiale per Club con tre nuovi acquisti? Ecco chi potrebbero essere

Inter al Mondiale per Club con la rosa già puntellata dal calciomercato? La situazione sui nerazzurriInter pronta a giocare il Mondiale per Club il prossimo giugno, secondo Tuttosport i nerazzurri potrebbero presentarsi al torneo già con tre nuoviacquisti. Il quotidiano guarda all’ultima sfida e parla del futuro imminente dei nerazzurri, che dopo il sogno che vivrà a Monaco, sognerà anche a giugno quando giocherà il Mondiale per Club organizzato dalla FIFA.LA STAGIONE – «La gara col PSG chiuderà la stagione in attesa del Mondiale per Club che l’Inter potrebbe affrontare con diversi volti nuovi: il già acquistato mediano croato Sucic, l’esterno brasiliano Luis Henrique (Olympique Marsiglia) e magari il difensore francese Solet, per il quale sono segnalati nuovi contatti fra Inter e Udinese (in alternativa c’è De WInter del Genoa)». 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter al Mondiale per Club con tre nuovi acquisti? Ecco chi potrebbero essere

Inter, si corre ai ripari per il Mondiale per Club: ecco i nomi dei tre acquisti - La stagione canonica dei club sta per volgere alla sua conclusione. Campionati e Champions League sono ormai alle loro battute finali. Un ultimo sforzo e per qualcuno sarà vacanza, ma non per l'Inter e i suoi uomini. I nerazzurri saranno impegnati anche nel Mondiale per Club, competizione che vedrà il proprio il via il prossimo 15 giugno 2024. Urge di conseguenza correre ai ripari per affrontarla, in quanto le pedine già in rosa arriveranno presumibilmente stremate dopo ben 59 partite affrontate.

Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro! Tre colpi subito per il Mondiale per Club? I dettagli - di RedazioneCalciomercato Inter, Ausilio al lavoro! Tre colpi subito per il Mondiale per Club? I dettagli sulla situazione in casa nerazzurraL'edizione odierna del Corriere dello Sport sui piani del Calciomercato Inter in vista del Mondiale per Club: SUCIC- «Di qui l'idea dell'Inter di aggiungere forze fresche già prima dell'inizio della rassegna iridata, approfittando della finestra di mercato supplementare dal 1° al 10 giugno.

Pio Esposito: "Sogno l'Inter e la Nazionale. Mondiale per Club in estate? Sarebbe un onore" - Fresco del rinnovo di contratto fino al 2030 con l`Inter, l`attaccante oggi in prestito allo Spezia Francesco Pio Esposito ha rilasciato un`intervista...

