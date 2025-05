Intelligenza artificiale nelle App Mobile | personalizzazione e analisi predittiva

Nel panorama digitale competitivo, le app Mobile devono innovare costantemente per mantenere gli utenti coinvolti. Gli sviluppatori sottolineano come l’Intelligenzaartificiale (AI) stia ridefinendo la retention attraverso personalizzazione avanzata e analisipredittiva.L’Intelligenzaartificiale raddoppia le proprie capacità in pochi mesipersonalizzazione guidata dall’Intelligenzaartificiale: il segreto per la retentionMachine Learning e dati in tempo realeSecondo Square Info Soft, l’AI analizza comportamenti, preferenze e contesti per adattare dinamicamente contenuti, notifiche e interfacce.Esempi includono:– Raccomandazioni mirate: Spotify utilizza algoritmi per suggerire brani basati su ascolti passati.– Interfacce adattive: App di e-commerce che modificano layout in base alle interazioni. 🔗Leggi su .com

