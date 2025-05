Infortunio Frattesi nessun allarme | ecco quando torna il centrocampista

InfortunioFrattesi, il centrocampista si rivedrà già per la gara tra Inter e Lazio a San SiroFrattesi, Pavard e Mkhitaryan, come stanno i tre big di Simone Inzaghi? Ci pensa La Gazzetta dello Sport a svelare le novità sulle loro condizioni (oggi out col Torino). ecco la situazione riguardante Frattesi, un breve passaggio in casa Inter: INFORTUNATI INTER – «nessuno dei tre preoccupa lo staff nerazzurro e ci aspetta un definitivo rientro in gruppo per tutti nella settimana che inizia domani, a differenza del piano previsto per Lautaro. Il trio, però, ha specificità diverse: l’armeno è stato un professore contro il Barça, ma le scorie di una battaglia a questa intensità a 36 anni suonati si vedono tutte nell’affaticamento alla coscia destra.Il suo collega di reparto, Frattesi, aveva forzato il rientro in Champions dopo un guaio muscolare all’addome: per fortuna, si direbbe, vista la zampata ai supplementari» la situazione su Frattesi. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Frattesi, nessun allarme: ecco quando torna il centrocampista

#Inter | Arrivano brutte notizie per Inzaghi: #Lautaro non ci sarà, ancora alle prese con l'elongazione ai flessoriContro il Torino saranno assenti anche #Mkhitaryan e #Pavard#Frattesi resta in dubbio https://pazzidifanta.com/news-fant… Leggi la discussione

#ChampionsLeague | #Inter, #Inzaghi: "Ci siamo riusciti nonostante gli acciacchi di #Lautaro, #Thuram, #Dumfries e #Frattesi" https://pazzidifanta.com/news-fantacalc… Leggi la discussione

Sul pullman in partenza direzione Torino, ieri non sono saliti Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan e Benjamin Pavard, attualmente infortunati

