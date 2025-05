India-Pakistan la tregua traballa già | accuse reciproche di violazioni del cessate il fuoco

traballa già l’accordo di tregua raggiunto da India e Pakistan grazie alla mediazione degli Stati Uniti dopo quattro giorni di attacchi missilistici, con artiglieria e droni. Esplosioni sono state udite a Srinagar, nel Kashmir Indiano, e altri colpi sono stati segnalati nella porzione della regione contesa controllata da Islamabad. L’India ha chiesto al Pakistan «adottare misure appropriate per rispondere alle violazioni e di trattare la situazione in modo serio e responsabile». Le autorità di Islamabad hanno risposto a Nuova Delhi affermando di voler mantenete l’impegno, invitando a «gestire la situazione con responsabilità e moderazione». Donald Trump, nel frattempo, ha dichiarato di voler «aumentare significativamente gli scambi commerciali» con i due Paesi, definendoli «grandi nazioni». 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - India-Pakistan, la tregua traballa già: accuse reciproche di violazioni del cessate il fuoco

Segui queste discussioni sui social

Cosa riportano altre fonti

La tregua di Pasqua traballa, accuse incrociate tra Mosca e Kiev. Zelensky: «Ma quale cessate il fuoco, i bombardamenti russi sono aumentati» - Malgrado la breve tregua di Pasqua annunciata da Vladimir Putin, non si sono fermati gli attacchi russi in Ucraina. Lo denuncia Volodymyr Zelensky, che su Telegram accusa l’esercito del Cremlino di voler «creare un’impressione generale di cessate il fuoco», ma di continuare comunque ad attaccare. «Tra le 18:00 di ieri (le 17:00 in Italia) e la mezzanotte di oggi, si sono verificati 387 bombardamenti e 19 attacchi da parte dell’esercito russo. 🔗Leggi su open.online

Pakistan impegnato a rispettare la tregua nonostante le accuse indiane, afferma Shehbaz Sharif - Il primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif, ha detto che il Paese resta impegnato a rispettare la tregua nonostante le accuse del governo indiano di aver più volte violato il cessate il fuoco e di aver dichiarato che stava attuando ritorsioni. In un discorso alla nazione, Sharif ha definito l'accordo sulla tregua come un passo importante verso la de-escalation in uno degli scontri più esplosivi degli ultimi anni nell'Asia meridionale, sottolineando l'impegno del Pakistan per la pace. 🔗Leggi su quotidiano.net

Violazioni della tregua tra Ucraina e Russia: accuse reciproche sui siti energetici - La tregua, stabilita recentemente per proteggere le infrastrutture energetiche tra Ucraina e Russia, sembra essere già compromessa, con entrambe le nazioni che si accusano reciprocamente di aver infranto l’accordo. Mosca e Kiev si trovano al centro di un nuovo scambio di accuse riguardanti attacchi alle rispettive infrastrutture. Le accuse della Russia sono state espresse attraverso […] L'articolo Violazioni della tregua tra Ucraina e Russia: accuse reciproche sui siti energetici è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

India-Pakistan, la tregua traballa già: accuse reciproche di violazioni del cessate il fuoco. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

India-Pakistan, la tregua traballa già: accuse reciproche di violazioni del cessate il fuoco - Traballa già l’accordo di tregua raggiunto da India e Pakistan grazie alla mediazione degli Stati Uniti dopo quattro giorni di attacchi missilistici, con artiglieria e droni. Esplosioni sono state udi ... 🔗msn.com

India-Pakistan, tregua già violata? Scambio di accuse Nuova Delhi-Islamabad - India e Pakistan si sono reciprocamente scambiati accuse di aver violato il cessate il fuoco entrato in vigore grazie alla mediazione americana dopo quattro giorni di attacchi missilistici, con ... 🔗msn.com

Tregua India-Pakistan a rischio: accuse reciproche dopo l’accordo - Scambio di accuse tra Nuova Delhi e Islamabad a poche ore dal cessate il fuoco mediato dagli USA. Trump: “Orgoglioso di aver evitato morte e distruzione” ... 🔗notizie.tiscali.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: