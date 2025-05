India dopo il cessate il fuoco con il Pakistan abitanti tornano in Kashmir

La situazione nel Kashmir controllato dall'India ha iniziato a stabilizzarsi dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, avvenuta sabato. Tuttavia, il bilancio dei danni è grave: secondo fonti di New Delhi, il conflitto ha causato la morte di almeno 23 persone e numerosi feriti a causa dei bombardamenti pakistani. I funerali delle vittime si sono svolti in un clima di crescente tensione e dolore tra la popolazione.

(LaPresse) La vita nel Kashmir controllato dall’India è tornata lentamente alla normalità domenica, dopo che sabato è entrato in vigore il cessate il fuoco per porre fine al conflitto tra India e Pakistan. Secondo New Delh almeno 23 persone sono state uccise e decine di altre ferite nei bombardamenti Pakistani lungo il confine de facto nel Kashmir controllato dall’India da mercoledì. Funerali di alcune delle vittime del bombardamento si sono tenuti domenica a Jammu. Gli attacchi hanno anche distrutto o danneggiato centinaia di edifici residenziali . Alcune delle decine di migliaia di persone che erano fuggite dalle loro case in seguito ai raid hanno iniziato a tornare domenica. Il direttore generale delle operazioni militari Indiane ha dichiarato che gli attacchi dell’India nel Kashmir controllato dal Pakistan e in Pakistan mercoledì scorso hanno ucciso più di 100 militanti, tra cui leader di spicco del gruppo Lashkar-e-Taiba, che Nuova Dehli accusa di aver compiuto importanti attacchi in India e nella regione contesa del Kashmir. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, dopo il cessate il fuoco con il Pakistan abitanti tornano in Kashmir

