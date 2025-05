incontro su isotta roncuzzi fiorentini

Proseguono gli incontri pubblici organizzati al lunedì pomeriggio dal Lions Club Ravenna Host. Domani, alle 19, nella consueta cornice di Sala Ragazzini in Largo Firenze è in programma un Incontro su IsottaRoncuzziFiorentini.Scomparsa nel 2016, Isotta è stata una figura fondamentale per lo sviluppo del mosaico a Ravenna nella seconda metà del secolo scorso. È stato un punto di riferimento per centinaia di mosaicisti ravennati e non, inoltre ha ideato e portato a termine numerosi progetti su Ravenna. Fra tutti, la nascita dell’associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei e il Parco della Pace.L’Incontro, coordinato da Ruggero Rosetti, avrà come relatrici Paola Babini, coordinatrice didattica dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, e l’artista Rosetta Berardi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

