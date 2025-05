incidente stradale nel casertano feriti una donna e un bambino

Tempo di lettura: < 1 minutoUna donna di 48 anni e un bambino di 9 sono rimasti feriti in un Incidentestradale avvenuto la notte scorsa, intorno alle 3, sulla strada provinciale 336 nel comune di Piana di Monte Verna, nel Casertano.Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, che ha soccorso i due occupanti della vettura. La conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che ha prima impattato contro un muretto e poi si è ribaltata. Nessun’altra vettura è rimasta coinvolta.La donna ed il bambino, una volta recuperati dai Vigili del Fuoco, sono stati affidati al 118 e trasferiti in ospedale a Caserta. L'articolo Incidentestradale nel Casertano, feriti una donna e un bambino proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it

