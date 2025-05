Incidente nella notte lungo la Sp 342 coinvolti tre ventenni

In breve da Zazoom:

Nella notte tra sabato e domenica, un grave incidente stradale ha scosso Nibionno, con due auto coinvolte in uno schianto sulla SP ex SS342. I soccorsi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono prontamente intervenuti per prestare assistenza a tre giovani vittime dell'incidente, sollevando preoccupazione nella comunità brianzola.

Paura per uno schianto tra due auto avvenuto nellanotte tra sabato e domenica a Nibionno. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono infatti dovuti intervenire lungo la SP (ex) SS342 che attraversa il comune brianzolo per prestare aiuto a tre giovani coinvolti nell'Incidente. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Incidente nella notte lungo la Sp 342, coinvolti tre ventenni

Se ne parla anche su altri siti

Incidente nella notte lungo la Sp 342, coinvolti tre ventenni - Paura per uno schianto tra due auto avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Nibionno. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono infatti dovuti intervenire lungo la SP (ex) SS342 che attraversa il comune brianzolo per prestare aiuto a tre giovani coinvolti nell'incidente... 🔗Leggi su leccotoday.it

Ancora un tragico incidente stradale nella notte: 47enne vittima di un tragico investimento. Alla guida dell’auto pirata un giovanissimo, 19 anni. La disgrazia lungo via Trionfale, a Roma - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un uomo di 47 anni, di origine peruviana, è stato investito e ucciso nella notte tra lunedì e martedì in via Trionfale, all’altezza del civico 8745, nella zona di Monte Mario. La tragedia si è consumata poco dopo le 4 del mattino.L’uomo si trovava a piedi quando è stato centrato da una Lancia Y condotta da un ragazzo di 19 anni, cittadino italiano, che transitava lungo quel tratto di strada. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un semaforo. Scontro fatale per un uomo di 44 anni. L’incidente questa notte, intorno all’una e trenta, lungo via Cristoforo Colombo a Roma - Schianto contro un semaforo nella notte, inutili i soccorsiAncora una tragedia sulle strade della Capitale. Un uomo di 44 anni ha perso la vita nella notte tra il 4 e il 5 marzo in seguito a un incidente autonomo avvenuto lungo via Cristoforo Colombo. La vettura su cui viaggiava, una Citroen C3, è finita fuori controllo impattando violentemente contro un semaforo.L’allarme è stato lanciato intorno all’1:30, quando alcuni automobilisti hanno segnalato il veicolo incidentato all’altezza di via Rosa Guarnieri Carducci. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente nella notte lungo la Sp 342, coinvolti tre ventenni; Incidente stradale frontale nel Comasco, due morti e 5 feriti; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero a Spoltore, giovane in gravi condizioni; Incidente a Sant'Agata de' Goti, auto contro il guardrail finisce in una scarpata: morta 19enne. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incidente nella notte lungo la Sp 342, coinvolti tre ventenni - Paura per uno schianto tra due auto avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Nibionno. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono infatti dovuti intervenire lungo la SP (ex) S ... 🔗leccotoday.it

Belpasso-Piano Tavola, scontro tra due auto lungo la Sp 14: un ferito in ospedale - È di un ferito il bilancio di un incidente stradale registratosi poco prima delle 9.30 di oggi, lungo la Sp 14 la strada che collega il centro abitato di Belpasso con la frazione di Piano Tavola. A ... 🔗corrieretneo.it

Motociclista precipita per 30 metri nella notte sul Grappa: soccorso e trasportato al Ca' Foncello dall'elicottero del Suem - PIEVE DEL GRAPPA - Incidente nella notte lungo la strada provinciale 141: un motociclista 21enne di Villorba, R. L., è uscito di strada finendo contro un guardrail e precipitando per ... 🔗msn.com