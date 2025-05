Incidente in montagna escursionista precipita in un canale nel bellunese e muore

(Adnkronos) – Un escursionista è morto oggi, domenica 11 maggio, cadendo in un canale nel bellunese. Attorno a mezzogiorno la Centrale del 118 è stata attivata per un escursionistaprecipitato in un canale sotto Cima di Porta Bassa. A dare l'allarme i quattro compagni che arrivati in vetta, stavano scendendo assieme a lui quando lo . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

