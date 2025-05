Incidente in A14 | schianto tra moto un ferito grave

🛈 Anteprima news:

Pesaro, 11 maggio 2025 – Un grave incidente ha scosso il tratto autostradale A14, poco dopo le 13. Due motociclette si sono scontrate tra Marotta e Senigallia, causando seri danni e un ferito trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sono in corso indagini sull'accaduto e interventi delle autorità locali per gestire la situazione.

Pesaro, 11 maggio 2025 – graveIncidente, poco dopo le 13, in A14. L’impatto è avvenuto tra due motociclette che stavano viaggiando sul tratto autostradale tra Marotta e Senigallia e un ferito, rimasto coinvolto più seriamente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.L’Incidente è avvenuto in direzione sud tra i caselli di Marotta e Senigallia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 intervenuti tempestivamente, sono accorsi anche i vigili del fuoco e la polizia stradale della sottosezione di Fano per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Gli agenti hanno svolto i rilievi per ricostruire quanto accaduto.Questo evento ha provocato rallentamenti nel traffico, creando disagi inevitabili per gli automobilisti in transito. Tanta apprensione tra coloro che,qualche ora fa, si sono trovati a passare lungo quel tratto autostradale e hanno notato la presenza dei mezzi di soccorso in attività. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A14: schianto tra moto, un ferito grave

Segui queste discussioni sui social

Incidente auto-moto a Como, via Conciliazione (Tavernola-Sagnino).Motociclista a terra, cosciente.Soccorsi avvertiti.Se potete, scegliete vie alternative.#InfoTrafic #incidente @benzinazero Leggi la discussione

Dilemma etico: un'auto a guida autonoma deve scegliere fra uccidere un pedone che attraversa la strada oppure mettere in pericolo i passeggeri sterzando bruscamente e finendo fuori stradaCome si risolve? #automobile #pedoni #incidente #e… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Schianto in moto, incidente mortale sull'autostrada A25 a Popoli: perde la vita una donna che era in sella col marito - Incidente mortale sull'autostrada A25 (Roma-Pescara) all'altezza di Popoli Terme, in direzione Pescara nel pomeriggio di domenica 16 marzo, come riporta l'agenzia LaPresse.Una persona in sella a una moto (si tratterebbe di una donna di 62 anni che era dietro al marito) è morta sul colpo dopo... 🔗Leggi su ilpescara.it

Marco Bacchiega morto in un incidente in moto a 55 anni: l'ipotesi del malore alla guida, la curva «dritta» e lo schianto contro il guardrail - BERGANTINO-MELARA - Un'altra vittima della strada, sulla Regionale 482 che collega l'Alto Polesine con il Basso Mantovano. A perdere la vita, mentre si trovava in sella alla sua... 🔗Leggi su ilgazzettino.it

Incidente a Novara, schianto tra un'auto e una moto in corso Garibaldi - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 febbraio, a Novara.All'incrocio tra corso Garbiladi e via dei Caccia un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il ragazzo in moto, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Maggiore di... 🔗Leggi su novaratoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente in A14: schianto tra moto, un ferito grave; Schianto in moto, incidente mortale sull'autostrada A25 a Popoli: perde la vita una donna che era in sella col marito; Schianto in autostrada, test sul conducente; Incidente in autostrada: quattro feriti, elisoccorso sul posto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Incidente in A14: schianto tra moto, un ferito grave - È successo nel Pesarese, tra Mondolfo e Senigallia poco dopo le 13. Un motociclista è stato portato a Torrette in eliambulanza ... 🔗msn.com

Gravissimo il diciassettenne che si è schiantato con la moto di un amico a Sant’Agata - E’ finito contro un’auto su cui viaggiava una famiglia. In ospedale anche la coetanea che era in sella con lui ... 🔗bologna.repubblica.it