Incidente | fantino cade da cavallo Ricoverato in terapia intensiva

In breve da Zazoom:

Lido di Camaiore, 11 maggio 2025 – Un tragico incidente ha colpito il mondo degli sport equestri: Stefano Margheriti, un fantino di Follonica, è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Versilia. Il giovane era impegnato nel Versilia Horse Show quando, durante la gara dell'Italian Champions Tour, è caduto, riportando gravi ferite. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Lido di Camaiore, 11 maggio 2025 – È Ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Versilia un fantino di Follonica. Stefano Margheriti stava partecipando a una delle gare del Versilia Horse Show nel parco dell’ex Bussoladomani a Lido di Camaiore. Venerdì sera la caduta durante l’Italian Champions Tour.Per cause in corso di accertamento, probabilmente anche a causa di un malore, l’esperto cavaliere maremmano è rovinosamente caduto a terra mentre stava stava completando la gara di salto a ostacoli in sella al suo cavallo, Delirio delle Sementarecce.L’Incidente ha lasciato sotto choc tutto il mondo dell’equitazione che adesso si stringe attorno a Stefano augurandosi che possa riprendersi al meglio e tornare al più presto in sella a un cavallo. Ovviamente sono scattati subito i soccorsi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente: fantino cade da cavallo. Ricoverato in terapia intensiva

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Approfondimenti da altre fonti

