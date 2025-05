Incidente | cade da cavallo Ricoverato in terapia intensiva

In breve da Zazoom:

Lido di Camaiore, 11 maggio 2025 – Un grave incidente ha scosso il Versilia Horse Show, dove il fantino di Follonica, Stefano Margheriti, è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Versilia. Margheriti è caduto durante una competizione dell'Italian Champions Tour, e ora si indagano le cause dell'accaduto, che potrebbero essere legate a fattori ancora da chiarire.

Lido di Camaiore, 11 maggio 2025 – È Ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Versilia un fantino di Follonica. Stefano Margheriti stava partecipando a una delle gare del Versilia Horse Show nel parco dell’ex Bussoladomani a Lido di Camaiore. Venerdì sera la caduta durante l’Italian Champions Tour.Per cause in corso di accertamento, probabilmente anche a causa di un malore, l’esperto cavaliere maremmano è rovinosamente caduto a terra mentre stava stava completando la gara di salto a ostacoli in sella al suo cavallo, Delirio delle Sementarecce.L’Incidente ha lasciato sotto choc tutto il mondo dell’equitazione che adesso si stringe attorno a Stefano augurandosi che possa riprendersi al meglio e tornare al più presto in sella a un cavallo. Ovviamente sono scattati subito i soccorsi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente: cade da cavallo. Ricoverato in terapia intensiva

Approfondimenti da altre fonti

Incidente: fantino cade da cavallo. Ricoverato in terapia intensiva - Lido di Camaiore, 11 maggio 2025 – È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Versilia un fantino di Follonica. Stefano Margheriti stava partecipando a una delle gare del Versilia Horse Show nel parco dell’ex Bussoladomani a Lido di Camaiore. Venerdì sera la caduta durante l’Italian Champions Tour.Per cause in corso di accertamento, probabilmente anche a causa di un malore, l’esperto cavaliere maremmano è rovinosamente caduto a terra mentre stava stava completando la gara di salto a ostacoli in sella al suo cavallo, Delirio delle Sementarecce. 🔗Leggi su lanazione.it

Terrore durante la Crucis: cavallo si imbizzarrisce e cade in mezzo agli spettatori. Almeno un ferito soccorso dai sanitari del 118. L’incidente durante l’evento di Alatri - Un momento di grande emozione e partecipazione, come ogni anno, ha caratterizzato la Processione storica del Venerdì Santo di Alatri, ma un imprevisto ha turbato la serata. Durante il passaggio del corteo, precisamente in Largo De Persiis, il cavallo che precedeva uno dei ladroni si è imbizzarrito disarcionando il proprio cavaliere e cadendo sulla pavimentazione bagnata dalla pioggia caduta nel pomeriggio. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Incidente sul lavoro: dipendente società dei rifiuti cade in un cassone a Poggibonsi. Ricoverato in gravi condizioni a Siena - Grave incidente sul lavoro, stamani, 10 marzo 2025, a Poggibonsi, in provincia di Siena. Un uomo di 46 anni, dipendente di una società di gestione dei rifiuti, è caduto all'interno di un cassone durante le operazioni di scarico del mezzoL'articolo Incidente sul lavoro: dipendente società dei rifiuti cade in un cassone a Poggibonsi. Ricoverato in gravi condizioni a Siena proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com

Cosa riportano altre fonti

Incidente: fantino cade da cavallo. Ricoverato in terapia intensiva; Cade da cavallo in una zona impervia. 81enne ricoverato in condizioni gravi; Tramatza, cade da cavallo: allevatore in coma; Putifigari, 18enne grave dopo una caduta da cavallo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incidente: fantino cade da cavallo. Ricoverato in terapia intensiva - Accade a un evento in Verilia. L’uomo è originario di Follonica. Stava completando una gara di salto a ostacoli quando è accaduto il dramma. Da capire le cause, non si esclude anche un malore. Apprens ... 🔗msn.com

Cade da cavallo: ragazza ferita - Soccorsi mobilitati ieri mattina alle porte di Cadelbosco Sotto, in via Quarti, dove si è verificato un infortunio ... 🔗msn.com

Cade da cavallo in una zona impervia. 81enne ricoverato in condizioni gravi - Sono gravi le condizioni di un uomo caduto da cavallo questa mattina, 26 aprile, poco prima di mezzogiorno. L'incidente si è verificato in una zona impervia nel comune di Pratovecchio Stia e ha ... 🔗arezzonotizie.it