Incidente allo stadio Olimpico | tifosi del Torino cadono dalla balaustra della curva Maratona partita con l' Inter momentaneamente sospesa

IncidenteallostadioOlimpico di Torino nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 11 maggio 2025. Pochi minuti dopo il fischio d’inizio di Torino-Inter, due ultras granata sono caduti dallabalaustradellacurvaMaratona, finendo sui tifosi che assistevano alla gara sotto di loro. L’Intervento. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente allo stadio Olimpico: tifosi del Torino cadono dalla balaustra della curva Maratona, partita con l'Inter momentaneamente sospesa

Segui queste discussioni sui social

#Torino, #Vagnati: "Il futuro di #Elmas dipende dalla volontà del calciatore" Leggi la discussione

#SerieA | #Torino, sovraccarico al polpaccio per #Casadei Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Fattore Olimpico, Roma terza in Serie A per tifosi allo stadio: con la Juventus servirà - L’importanza che il prossimo mese e mezzo ha per la Roma tutta è fin troppo chiaro, e in ballo non c’è semplicemente la gioia di coronare il sogno qualificazione Champions League. Ottenere il 4° posto a fine stagione condizionerà inevitabilmente anche scelta del nuovo allenatore e mosse di mercato, e dunque serviranno 8 “finali” perfette da parte della banda di Ranieri per centrare una rimonta che avrebbe del miracoloso. 🔗Leggi su sololaroma.it

Aggrediscono gli steward allo Stadio Olimpico durante Roma-Porto: arrestati sei tifosi portoghesi - Per sei tifosi portoghesi è scattato l'arresto in flagranza differita per l'aggressione degli steward alla partita di ieri sera Roma-Porto. Denunciati anche due tifosi della Roma, per aver acceso fumogeni in tribuna.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Anche allo stadio San Siro ci sarà il riconoscimento facciale dei tifosi come all’Olimpico: come funziona - Anche la società che gestisce lo stadio Meazza a Milano vuole dotarsi di un dispositivo di riconoscimento biometrico per identificare i tifosi soggetti a Daspo. Il sistema è già in vigore dal 2021 all'interno dell'Olimpico di Roma.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Tifosi del Torino cadono dalla balaustra, partita momentaneamente sospesa allo stadio Olimpico; Derby Lazio-Roma, idranti e ultras armati di bastoni. Scontri all'Olimpico: 13 agenti feriti; Derby Lazio-Roma, la diretta | Guerriglia all'Olimpico: cariche e lacrimogeni contro gli ultrà. Sequestrati mazze e tubi, Piantedosi: «Nuove misure per la sicurezza degli agenti»; Derby Lazio – Roma, Olimpico blindato: strade chiuse, oltre 2mila agenti in campo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Torino-Inter, incidente a un tifoso e partita sospesa: la decisione di La Penna e il precedente con l'Atalanta - Torino-Inter, incidente a un tifoso e partita sospesa: un supporter granata è caduto dalla balaustra, la decisione di La Penna e il precedente con l'Atalanta. 🔗sport.virgilio.it

Due ultrà cadono dalla balaustra, Toro-Inter sospesa per alcuni minuti - L’incidente in curva Maratona, tre tifosi contusi. Poi altro stop momentaneo per il forte temporale che si è abbattuto su Torino ... 🔗msn.com

SERIE A - Torino-Inter, accertamenti per 3 tifosi contusi: la situazione - La partita Torino-Inter, in corso allo Stadio Olimpico Grande Torino, è stata sospesa per alcuni minuti a causa di un incidente avvenuto in curva Maratona, cuore del tifo granata. Secondo quanto si ap ... 🔗napolimagazine.com