Incidente a La Valletta Brianza investito da auto sulla Sp 52 | morto ciclista brianzolo

La VallettaBrianza (Lecco), 11 maggio 2025 – Tragedia oggi, domenica 11 maggio, in provincia di Lecco. Nella mattina di oggi si è registrato un Incidente stradale mortale. Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 11 di questa mattina nel territorio di La VallettaBrianza, nel Lecchese, lungo la strada provinciale 52. Stando alle prime informazioni un uomo originario di Agrate (Monza e Brianza) che si trovava in sella alla sua bicicletta è stato investito – per cause ancora in corso di accertamento – da un’auto, una Lancia Ypsilon. Immediatamente è scattato l’allarme e Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto ambulanza ed elisoccorso (proveniente da Como). Per il ferito non c’è stato nulla da fare: il ciclista è morto sul colpo per le gravi ferite riportate. Non si conoscono al momento le generalità del ciclista, che non aveva con sé i documenti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a La Valletta Brianza, investito da auto sulla Sp 52: morto ciclista brianzolo

