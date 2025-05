Incendio nella notte in una palazzina di Bordighera | residenti allontanati per ore | Foto

Le cause dell'Incendio sono ancora in fase di accertamento: gli abitanti del condominio hanno raccontato di aver sentito un forte boato prima di vedere le fiamme 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Incendio nella notte in una palazzina di Bordighera: residenti allontanati per ore | Foto

Segui queste discussioni sui social

Vag61 e lo stop alle attività a causa di un incendio: cosa è successo e come dare una mano https://zic.it/vag61-e-lo-stop-alle-attivita-a-causa-di-un-incendio-cosa-e-successo-e-come-dare-una-mano/ #zeroincondotta #Movimenti #cirenaica #inc… Leggi la discussione

#Guidonia: da ieri #vigilidelfuoco impegnati per un #incendio in un campo #nomadiLe #fiamme sono divampate ieri pomeriggio alle 17.30Dieci le squadre sul posto, insieme alle #forzedellordine e a personale dell'#Arpa #Laziohttps://www.met… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pauroso incendio nella notte in una palazzina: 35 evacuati, intossicati anche 5 bimbi e un neonato - Bologna, 15 marzo 2025 – È di 35 persone evacuate e due piani di una palazzina distrutti il bilancio del gravissimo incendio che questa notte si è sviluppato al civico 34 di via Vasari, in Bolognina. Il rogo è scoppiato intorno alle 2, divampando da un appartamento al piano rialzato. Subito il fumo ha invaso la tromba delle scale, arrivando agli appartamenti. Sul posto assieme ai vigili del fuoco sono intervenute anche diverse pattuglie della polizia, che hanno soccorso i residenti, aiutandoli a lasciare le loro abitazioni, e i sanitari del 118. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Incendio nella notte nel Brindisino, auto distrutta e danni ad una palazzina - Incendio nel Brindisino: auto distrutta dalle fiamme e palazzina danneggiata. Un rogo è divampato la scorsa notte a Latiano, in provincia di Brindisi: una vettura è andata a fuoco nei... 🔗Leggi su quotidianodipuglia.it

Un altro incendio nella notte, le fiamme colpiscono una Bmw - SURBO - Un’altra auto ha preso fuoco nella notte. Dopo l’episodio incendiario avvenuto ieri a Cavallino (di cui abbiamo dato notizia in questo articolo), stavolta le fiamme hanno colpito una Bmw, modello 525, di proprietà di una 26enne residente a San Pietro in Lama, che era stata parcheggiata... 🔗Leggi su lecceprima.it

Ne parlano su altre fonti

Incendio nella notte in una palazzina di Bordighera: residenti allontanati per ore; Incendio nella notte a Bordighera: fiamme sul balcone di un appartamento, nessun ferito (; BORDIGHERA: INCENDIO NELLA NOTTE, FIAMME SUL BALCONE DI UN APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO; Il boato, l'incendio sul balcone e il fumo invade il condominio a Bordighera. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incendio nella notte in una palazzina di Bordighera: residenti allontanati per ore - Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento: gli abitanti del condominio hanno raccontato di aver sentito un forte boato prima di vedere le ... 🔗ilsecoloxix.it

Bordighera: incendio nella notte, fiamme sul balcone di un appartamento al primo piano - Intervento dei Vigili del Fuoco poco prima della mezzanotte tra sabato 10 e domenica 11 maggio, in via Pasteur a Bordighera per un incendio sviluppatosi sul balcone di un appartamento al primo piano d ... 🔗imperiapost.it

Il boato e poi le fiamme, paura in una palazzina di via Pasteur a Bordighera - Bordighera. Paura in via Pasteur, nella città delle palme, per un incendio divampato, per motivi ancora in fase di accertamento, al primo piano della palazzina “Le Ninfee”, confinante con via ... 🔗riviera24.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: