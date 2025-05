Incendio nella camera Fiamme dal bollitore

Aveva dimenticato il bollitore acceso nellacamera dove stava soggiornando. Un piccolo Incendio è scoppiato ieri mattina, intorno alle sei, all’Hotel Lara, in via Felice Cavallotti. L’apparecchio surriscaldato ha preso fuoco e le Fiamme hanno attaccato la testata del letto e il materasso. Una volta rientrata nellacamera e resasi conto della situazione, la turista ha dato l’allarme. La donna, per fortuna, ha riportato solo una lieve intossicazione e i medici e i sanitari giunti dopo sul posto non hanno ritenuto necessario il suo ricovero. A domare le Fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco di Montecatini che, in poco tempo, hanno ricondotto la situazione alla normalità. L’attività dell’albergo, per fortuna, non è stata interrotta e potrà proseguire per la stagione appena iniziata. La notizia del principio di Incendio all’Hotel Lara, ieri mattina, si è subito diffusa per tutta la zona di via Felice Cavallotti, via delle Saline e viale Bicchierai, dove sorgono numerose strutture ricettive. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio nella camera. Fiamme dal bollitore

