Incendio in un' abitazione sventato dai vigili urbani

Scoppia un Incendio in un'abitazione, forse per un corto circuito, ma l'intervento tempestivo degli agenti della Polizia Municipale ha evitato conseguenze gravi. L'episodio - di cui dà notizia il sindaco Giorgio Zinno su Instagram - è accaduto a San Giorgio a Cremano."Durante un servizio di. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Incendio in un'abitazione sventato dai vigili urbani

Segui queste discussioni sui social

Vag61 e lo stop alle attività a causa di un incendio: cosa è successo e come dare una mano https://zic.it/vag61-e-lo-stop-alle-attivita-a-causa-di-un-incendio-cosa-e-successo-e-come-dare-una-mano/ #zeroincondotta #Movimenti #cirenaica #inc… Leggi la discussione

#Guidonia: da ieri #vigilidelfuoco impegnati per un #incendio in un campo #nomadiLe #fiamme sono divampate ieri pomeriggio alle 17.30Dieci le squadre sul posto, insieme alle #forzedellordine e a personale dell'#Arpa #Laziohttps://www.met… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Foligno. Incendio in un’abitazione a Fiamenga: in azione i Vigili del Fuoco - A Fiamenga di Foligno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito a una segnalazione di fumo proveniente da un’abitazione. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’allarme lanciato dagli abitanti riguardo alla presenza di una bombola di GPL all’interno della casa.All’arrivo della squadra, quattro persone si trovavano all’esterno dell’abitazione. Una di loro è stata soccorsa dal 118 dopo aver tentato di spegnere le fiamme. 🔗Leggi su laprimapagina.it

Incendio in un'abitazione: sul posto i vigili del fuoco - Intervento dei vigili del fuoco a Macerata Campania. Nella frazione di Caturano, infatti, è scattato l'allarme a seguito di un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento. E' accaduto questa mattina (26 febbraio). Immediata la richiesta di intervento ai vigili del fuoco, con i... 🔗Leggi su casertanews.it

Incendio in un’abitazione a Chiusano San Domenico: intervento dei Vigili del Fuoco - Oggi, 26 marzo 2025, intorno alle ore 15:00, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto a Chiusano San Domenico, in via Giosuè Carducci SP39, per spegnere un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione su tre livelli... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Incendio in un'abitazione sventato dai vigili urbani; Principio d’incendio nella cucina di un’abitazione, messa in salvo una 86enne; Chiusano San Domenico, fiamme in un’abitazione disabitata: indagano i Carabinieri; Incendio ad Asiago, a fuoco il tetto di una casa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Incendio a San Giorgio a Cremano, a fuoco una abitazione: intervento della polizia municipale - Scoppia un incendio in un'abitazione, forse per un corto circuito, ma l'intervento tempestivo degli agenti della Polizia Municipale ha evitato conseguenze gravi. L'episodio - di ... 🔗msn.com

Scoppia incendio in casa, Polizia Municipale evita il peggio - Scoppia un incendio in un'abitazione, forse per un corto circuito, ma l'intervento tempestivo degli agenti della Polizia Municipale ha evitato conseguenze gravi. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Incendio a Rebibbia, un appartamento in fiamme: Vigili del Fuoco sul posto, fumo in tutta la zona - Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento in piazza Lino Ferriani, zona Rebibbia. Sul posto Vigili del Fuoco e operatori sanitari del 118. 🔗fanpage.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: