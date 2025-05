Incendio in un' abitazione a Sonnino nella zona Scalo

Un Incendio si è sviluppato ieri in tarda serata a Sonnino in un immobile, probabilmente a causa di un malfunzionamento di un elettroomestico. Nessuno è rimasto ferito, ma si è reso necessario l'intervento di Carabinieri e Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. E' accaduto in località Scalo. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Incendio in un'abitazione a Sonnino, nella zona Scalo

Segui queste discussioni sui social

Vag61 e lo stop alle attività a causa di un incendio: cosa è successo e come dare una mano https://zic.it/vag61-e-lo-stop-alle-attivita-a-causa-di-un-incendio-cosa-e-successo-e-come-dare-una-mano/ #zeroincondotta #Movimenti #cirenaica #inc… Leggi la discussione

#Guidonia: da ieri #vigilidelfuoco impegnati per un #incendio in un campo #nomadiLe #fiamme sono divampate ieri pomeriggio alle 17.30Dieci le squadre sul posto, insieme alle #forzedellordine e a personale dell'#Arpa #Laziohttps://www.met… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Caivano, maxi incendio a Pascarola: in fiamme azienda di solventi della zona Asi, 70 lavoratori presenti al momento del rogo - Intorno alle 16.30 di oggi è divampato uno spaventoso incendio a Pascarola, in zona Caivano. In particolare, le fiamme hanno interessato un'azienda di solventi della zona Asi,... 🔗Leggi su ilmattino.it

Principio d’incendio nella cucina di un’abitazione, messa in salvo una 86enne - SURBO – Momenti di tensione, questo pomeriggio, a Surbo, a causa di un principio d’incendio sprigionatosi all’improvviso in un’abitazione nella quale risiede una donna di 86 anni.Il fatto si è verificato attorno alle 17,30 in via Umberto I, all’angolo con via San Giorgio. Il fumo nero... 🔗Leggi su lecceprima.it

Incendio in un’abitazione ad Albano Laziale: morto un uomo, gravemente intossicata sua figlia - Tragedia ad Abano Laziale ai Castelli Romani, dove un 69enne è morto carbonizzato e sua figlia è rimasta gravemente intossicata a seguito di un incendio divampato nella loro abitazione.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Incendio in un'abitazione a Sonnino, nella zona Scalo; Incendio in appartamento / VIDEO; Incendio in casa, paura per un’anziana ultracentenaria; I carabinieri salvano una ultracentenaria dalle fiamme. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: