Save the date! Giovedì 15 maggio si svolgerà l'inaugurazione del nuovo lungolago di Desenzano del Garda, un'importante tappa del progetto di restyling che prevede un investimento complessivo superiore ai 7,5 milioni di euro. Con un budget di quasi 4 milioni per il secondo lotto, questa iniziativa promette di valorizzare ulteriormente la bellezza del nostro lago. Non perdere l'occasione di partecipare a questo evento speciale!

Save the date, è ufficiale: giovedì 15 maggio verrà inaugurato il nuovolungolago di Desenzano del Garda. Si tratta del secondo lotto (su tre) di un restyling che in tutto costerà più di 7,5 milioni di euro: il preventivo del secondo stralcio sfiora i 4 milioni di euro. In questi giorni gli. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - In volo sul nuovo lungolago da 4 milioni di euro: il video in anteprima

