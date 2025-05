In Sant’Agostino s’immagina la Bergamo universitaria del futuro | Chiave riottenere la fiducia dei giovani

Sant’Agostino. Non è semplice essere una città “universitaria”. Prima di tutto serve, banale sottolinearlo, un’università. Poi, una popolazione studentesca e la capacità di essere attrattivi per i giovani. Ma servono anche infrastrutture, servizi e una vitalità culturale permessa da una rete territoriale di cui l’ateneo si eleva centro nevralgico.In parte, Bergamo è già una città universitaria. Gli studenti di UniBg sono ormai stabilmente sopra quota 20mila, i campus sono diffusi in ogni angolo del capoluogo e penetrano nell’Hinterland. Manca, forse, l’adeguamento di alcune tipologie di servizi alla dimensione raggiunta dall’ateneo. La riqualificazione della caserma Montelungo, di fatto, rappresenterà il primo grande passo verso una nuova residenzialità studentesca.Ora il capoluogo orobico diventa modello nazionale, con la prima bozza del “Manifesto di Bergamo Città universitaria”. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In Sant’Agostino s’immagina la Bergamo universitaria del futuro: “Chiave riottenere la fiducia dei giovani”

