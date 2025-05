In ’San Damiano’ abbiamo messo lo stupore di una storia vera

’SanDamiano’ è l’ennesima storia di un film che nessuno voleva produrre e che invece, sorretto da un credo ostinato, ha incontrato il plauso del pubblico. Lo raccontano Gregorio Sassoli (a destra nella foto), bolognese, classe 1989, cresciuto a film e cineteca, con tante esperienze sui set tra cui ’This must be the Place’ di Sorrentino e Alejandro Cifuentes (a sinistra), del 1990, milanese con studi di filosofia a Bologna, i due registi folgorati dalla storia di questo ragazzo polacco che vive su una torre intorno alla Stazione Termini. Stasera alle 21 presentano il documentario al Modernissimo, domani alle 18 e martedì alle 20 il film sarà in Sala Cervi della Cineteca e il 19 maggio alle 21,15 al Pop Up Arlecchino: tappe di un vero e proprio on the road italiano in nome del cinema.Siete due registi ostinati, ’SanDamiano’ sta ricevendo il gradimento del pubblico. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "In ’San Damiano’ abbiamo messo lo stupore di una storia vera"

