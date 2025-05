In quattro giorni più di mille firme

Simone Spina, del comitato Aria Nostra di Tavernelle, spiega a che punto stanno le interlocuzioni con il Comune riguardo al crematorio: "L’unica risposta che abbiamo avuto dal Comune ai nostri comunicati stampa, in un’intervista televisiva rilasciata dal sindaco Silvetti, è stata che siamo in pochi a protestare. A tal proposito stiamo facendo una raccolta firme che sta avendo un ottimo successo, nel giro di tre o quattrogiorni abbiamo già raccolto più di millefirme, e ogni giorno corriamo a replicare i moduli da firmare, che finiscono di continuo. Però non abbiamo avuto contatti diretti con l’amministrazione comunale. Alcuni cittadini, sbalorditi, ci hanno riferito che per cambiare la viabilità in via Ranieri sono stati convocati tutti i residenti della zona. Ma per l’impianto di cremazione, invece, non è stato convocato nessuno". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "In quattro giorni più di mille firme"

