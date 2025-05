In piazza Vico Teate celebra il suo 3 206esimo compleanno con l' annullo filatelico

Giornata delle origini e del mito fondativo di Teate, il sindaco Diego Ferrara questa mattina, 11 maggio, si è recato in piazzaVico per l'annullofilatelico in occasione del 3.206esimocompleanno della città, una delle tappe delle celebrative volute dall'associazione Achilliani Aps in sinergia.

"Una piazza per l'Europa", la più oscena e demenziale dell'intera storia umana, che celebra il riarmo dell'Ue - Una piazza surreale, che merita un celere commento È andata in scena ieri la piazza più assurda e demenziale della storia recente: la piazza dell'Europa. Migliaia di persone si sono radunate nelle piazze italiane, convocate da Michele Serra e dal suo surreale articolo comparso sulle colonne d

Chieti aderisce all'Ora della Terra: alle 20.30 luci spente a piazza Vico, piazza Martiri della libertà e corso Marrucino - Chieti torna ad aderire all'Ora della Terra, la più grande mobilitazione ambientalista al mondo organizzata dal WWF e giunta alla sua 19esima edizione, a sostegno e celebrazione del nostro Pianeta per contrastare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità."Aderire significa...

