Una denuncia silenziosa, una manifestazione a due e quattro zampe alla quale per ben 30 edizioni hanno partecipato moltissime persone in compagna dei propri animali. Enpa annuncia la 31° edizione della marcia “4 passi a 4 zampe“, che avrà luogo domenica 18 maggio. Organizzata per la prima volta nel 1994, questa camminata ha resistito per anni grazie a numerosi volontari e appassionati di animali; persino negli anni del Covid, nel 2020 e nel 2021, l’evento si è tenuto lo stesso ma sotto forma di camminata “virtuale“.Lo scopo della camminata è quello di manifestare pacificamente contro la violenza sugli animali, gli abbandoni estivi e qualunque altra forma di maltrattamento nei confronti di animali, coinvolgendo il maggior numero di persone possibili, inclusi i bambini i quali, proprio perché ancora molto giovani, è importante apprendano fin da subito il rispetto per gli animali. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In marcia per difendere gli animali. Torna al Parco “4 passi a 4 zampe“

