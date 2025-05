In Madagascar riappare il camaleonte perduto | è uno dei rettili più rari e minacciati del pianeta

In Madagascar, è stata scoperta una nuova popolazione di camaleonti di Belalanda, uno dei rettili più rari del pianeta. Considerata in pericolo critico di estinzione, la specie era segnalata in un'unica area grande appena 4 km² e questo ritrovamento riaccende quindi le speranze per la sua sopravvivenza. 🔗Leggi su Fanpage.it