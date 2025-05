In centomila a San Pietro per il primo Regina Caeli di Leone XIV

Sono quasi centomila le persone che hanno raggiunto San Pietro per assistere al primoReginaCaeli di Papa Leone XIV. E' una prima stima da fonti della Questura. Ci sono ancora diverse persone anche ai varchi di prefiltraggio. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In centomila a San Pietro per il primo Regina Caeli di Leone XIV

