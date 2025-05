In casa nascondeva 6 etti di cocaina | arrestato

È stato trasferito nel carcere di Montacuto il 50enne di origine albanese residente a Chiaravalle che si trovava agli arresti domiciliari: lo scorso 22 aprile era stato sorpreso dai carabinieri di Senigallia in possesso di circa 80 gr di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento, ritagli di cellophane con i quali normalmente si incartano le "palline" da spacciare. Aveva anche mille euro riconducibili all’attività di spaccio. Il pusher riforniva il senigalliese e per questo anche i militari della spiaggia di velluto si erano messi sulle sue tracce. I carabinieri, anche dopo l’arresto, hanno continuato a tenerlo d’occhio temendo che potesse continuare l’attività di spaccio senza rispettare le prescrizioni previste dalla misura cautelare. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In casa nascondeva 6 etti di cocaina: arrestato

