In barca col marito donna cade nel lago e muore

Una donna di 63 anni è morta nel pomeriggio di oggi, domenica 11 maggio, dopo essere caduta nelle acque del lago di Como a Gera Lario. La donna era residente a Lissone, in provincia di Monza e Brianza.Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava a bordo di una barca a vela con il marito. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - In barca col marito donna cade nel lago e muore

Incendio sulla barca, donna resta intrappolata e muore carbonizzata: il marito si tuffa in acqua e si salva - La barca sulla quale stavano passando le vacanze di Pasqua va a fuoco nella notte tra martedì e mercoledì 23 aprile. Vittime una coppia di tedeschi: la moglie è rimasta... 🔗Leggi su leggo.it

Lite in casa davanti al figlio 12enne: donna cade dal balcone, fermato il marito a Catanzaro - I fatti a Botricello. L'uomo è stato fermato con l'accusa di maltrattamenti, mentre la 46enne è stata trasportata in ospedale a Catanzaro e si trova attualmente in prognosi riservata con gravi traumi. Il bambino affidato ai servizi sociali.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Barca va a fuoco, donna intrappolata all’interno e muore: il marito è grave in ospedale - Una donna – turista probabilmente di nazionalità tedesca – è morta e un uomo – il suo compagno – è in gravi condizioni, ustionato, dopo che la barca sulla quale si trovavano, ormeggiata lungo il fiume Stella, a Palazzolo (Udine), è andata a fuoco per cause non ancora accertate. È accaduto la notte scorsa. L’allarme è scattato attorno alle tre e sul posto hanno lavorato per ore i vigili del fuoco di Latisana e di Lignano anche con il reparto sommozzatori che ha soccorso l’uomo. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

