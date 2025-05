In 100mila scandiscono | Leone Leone

12.50 Quasi centomila persone hanno assistito in Piazza San Pietro al primo Regina Coeli di Papa XIV, nella Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. All'uscita del Papa sulla Loggia, i fedeli nella piazza colorata da bandiere di tanti Paesi,hanno applaudito e scandito in coro "Leone, Leone". "Ai giovani dico:non abbiate paura, accettate l'invito della Chiesa e di Cristo Signore!",ha esclamato Papa Prevost dirante la preghiera. E in mattinata ha celebrato la messa sulla tomba di Pietro nelle Grotte Vaticane. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Papa Leone XIV: è Francis Prevost il nuovo Pontefice. Oltre 100mila persone a San Pietro per la sua proclamazione - di Redazione JuventusNews24Papa Leone XIV: è Francis Prevost il nuovo Pontefice. Succede a Bergoglio, in 100mila a San Pietro per la sua proclamazione ufficialeIl nuovo Papa è ufficialmente il cardinale americano Robert Francis Prevost, che succede a Bergoglio. Il Pontefice prenderà il nome di Leone XIV ed è il primo papa statunitense della storia.Centomila persone al momento sono in piazza San Pietro a Roma per vedere affacciarsi il nuovo Papa. 🔗Leggi su juventusnews24.com

