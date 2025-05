In 100mila a San Pietro per Papa Leone XIV le voci dalla piazza

È una giornata storica in Piazza San Pietro, dove oltre 100mila persone si sono radunate per il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV. La freschezza del nuovo Pontefice, eletto solo tre giorni fa, ha già conquistato il cuore dei fedeli.

Sono oltre 100mila le persone che oggi si trovavano in piazza San Pietro per assistere al primo Regina Coeli di PapaLeone XIV. "Gli vogliamo gi√† bene" dice una signora. √ą stato eletto solo tre giorni fa ma molti sono gi√† conquistati dal nuovo Pontefice, "Ha fatto un discorso molto semplice ma anche molto rilevante. √ą riuscito ad arrivare al cuore di tutti" spiega un ragazzo. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - In 100mila a San Pietro per Papa Leone XIV, le voci dalla piazza

