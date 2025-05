Immersione fatale all’Argentario Sub muore davanti al figlio Inutile la corsa al Misericordia

MONTE ARGENTARIO Avrebbe dovuto essere un sabato di spensieratezza con amici e anche con il figlio. Una bellissima giornata di sole che ha invogliato a fare un’Immersione nel bellissimo mare dell’Argentario. Ma qualcosa è andato storto, oppure si è trattato di una tragica fatalità. Questo saranno gli accertamenti successivi a stabilirlo. Al momento i pochi fatti emersi sono che il cinquantenne di Prato ha accusato un malore mentre stava facendo un’Immersione nelle acque antistanti Porto Santo Stefano, davanti al Lungomare dei Navigatori. Ed è poi morto in ospedale a Grosseto dove sarebbe arrivato in condizioni gravissime. Nonostante i tentativi dei sanitari dell’ospedale Misericordia, per strapparlo alla morte, poche ore dopo la disperata riemersione l’uomo è deceduto. Da quanto appreso il sub ieri mattina stava facendo un’Immersione a 25 metri di profondità quando gli amici si sono accorti che qualcosa non andava e sono corsi in suo aiuto. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Immersione fatale all’Argentario. Sub muore davanti al figlio. Inutile la corsa al Misericordia

