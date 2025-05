Il volo del killer dal Duomo e il corpo della collega nel laghetto | cosa sappiamo

È stato rinvenuto all'interno del Parco nord di Milano il cadavere di Chamila Wijesuriya, la 50enne originaria dello Sri Lanka scomparsa venerdì scorso e collega dell'evaso suicida Emanuele De Maria. È stata ritrovata in un laghetto poco distante dal luogo dell'ultimo avvistamento – la donna era stata ripresa da alcune telecamera all'interno della vicina metropolitana insieme all'evaso – e sulla sua morte si sa ancora poco: il timore è che possa essere stata uccisa da De Maria con cui secondo le prime ricostruzioni aveva una relazione. della donna si erano subito perse le tracce dopo l'accoltellamento ad opera di De Maria di un collega – anche lui 50enne – con cui lavorava nell'hotel Berna di Milano, dove il detenuto era occupato in virtù di un permesso di lavoro. Il cellulare della donna era stato ritrovato in un cestino della fermata Bignami della metropolitana, mentre squillava a vuoto. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il volo del killer dal Duomo e il corpo della collega nel laghetto: cosa sappiamo

Su questo argomento da altre fonti

