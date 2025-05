il vertice ironia surreale ma senza graffi

"Preparatevi a stare fermi per 15 o 18 anni". L’avviso proviene da qualche parte all’esterno dello chalet. E mette un brivido. Perché subito pensi alla crisi del 2008, alla pandemia, alla vita immobile assediata dal mercato. Peccato però che alla fine sia una delle poche, vere emozioni de “Il vertice“, prima produzione del Piccolo firmata da Marthaler, qui in collaborazione con Losanna e Bobigny. Sei performer di lingua diversa chiusi in questa baita, frontale al pubblico. Prima vestiti da alpinisti, poi da padroni del mondo. Giocando col doppio senso del titolo: la cima del monte, un summit internazionale. Fuori intanto le strade si bloccano, i tornelli girano a vuoto. Due ore di fraseggi surreali e ironici. Ma senzagraffi. Due ore di trovate e faccette buffe, di sorrisi, di bizzarrie. Mentre la struttura scenografica continua a offrire nuovi dettagli. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

