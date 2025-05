il terremoto a monza lezioni di sicurezza con il simulatore sismico al polo scolastico

Lunedì, ore 15: la terra trema in città. Non è una previsione infausta, il terremoto è solo simulato. Sarà infatti l’“ospite d’onore“ delle giornate dedicate alla cultura della sicurezza e alla prevenzione dei rischi. Dopo anni di assenza, Emerlab OnTheRoad riapre infatti i battenti con un’edizione rinnovata, orientata soprattutto al coinvolgimento delle scuole e dei professionisti del soccorso.L’appuntamento, organizzato dal servizio di protezione civile del Comune di Monza insieme alla Provincia di Monza e Brianza, si svolgerà da lunedì a domenica 18 al poloscolastico di via Pellettier, nell’area degli istituti Mosè Bianchi, Frisi e Hensemberger. Fulcro dell’evento sarà la mostra “Terremoti e strutture“, che ospita anche il Seismulator, un simulatoresismico capace di riprodurre le scosse telluriche e far comprendere in modo diretto gli effetti di un terremoto e l’importanza della sicurezza strutturale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

