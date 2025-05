Il sindaco Conti in bicicletta | Non solo una gara | festa di tutti Pisa più accogliente che mai

PisaPisa è una città da serie A, non solo per i risultati sportivi. La capacità di fare sistema delle istituzioni con le prestigiose università, con il mondo dell’imprenditoria, con il prezioso tessuto associativo ci permette di raggiungere obiettivi ambiziosi. In questo mese speciale per lo sport Pisano, ospitare il prossimo 20 maggio una tappa del Giro d’Italia è il migliore esempio di come una città può vivere un grande evento sportivo di rilievo internazionale che diventa anche fenomeno sociale e di costume, finendo per coinvolgere un’intera comunità. Del resto, a Pisa la tappa del Giro mancava da troppi anni. Sebbene avesse toccato la città in diverse edizioni, era dal 1980 che la Corsa rosa non faceva tappa qui da noi. Come questa volta, accadde il 20 maggio e anche allora si trattò di una cronometro. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sindaco Conti in bicicletta: "Non solo una gara: festa di tutti Pisa più accogliente che mai"

Pisa, il sindaco Conti: “Domenica maxischermo in città per la partita” - Pisa, 1 maggio 2025 – Michele Conti, sindaco di Pisa, ha annunciato una importante novità dopo il fischio finale di Pisa-Frosinone. I nerazzurri hanno vinto per 1-0 contro i ciociari grazie alla zampata di Meister, adesso manca un solo punto per la Serie A.Il primo cittadino ha annunciato che domenica, per la sfida tra nerazzurri e Bari, che potrebbe regalare la matematica promozione, verrà installato in città un maxi schermo per una grande festa collettiva. 🔗Leggi su lanazione.it

È serie A. Il Sindaco Conti: “una giornata storica per Pisa, una gioia tanto a lungo attesa dal popolo pisano” - Grande festa all’Arena Garibaldi, dove i maxischermi allestiti dal Comune hanno permesso ai tifosi di vivere insieme la storica promozione del Pisa Sporting Club in Serie A. Tra loro, anche il Sindaco Michele Conti, che ha seguito con emozione la sfida decisiva a Bari, culminata con il ritorno dei nerazzurri nella massima serie dopo 34 anni.«È una giornata storica per Pisa – ha dichiarato Conti –. 🔗Leggi su laprimapagina.it

Tramvia di Pisa: ecco il progetto. Sindaco Conti: “Rivoluzionerà la mobilità” - PISA – Il Comune di Pisa e il Comune di San Giuliano Terme hanno annunciato di aver inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto della Tramvia di Pisa. Con una presentazione pubblica sotto le Logge dei Banchi alla presenza di Michele Conti, sindaco di Pisa, Matteo Cecchelli, sindaco di San Giuliano Terme, Massimo Dringoli, assessore urbanistica e mobilità Comune di Pisa, Francesco Corucci, vicesindaco e assessore urbanistica e mobilità Comune San Giuliano Terme, i due enti hanno comunicato ufficialmente l’invio dell’istanza e hanno illustrato il tracciato definitivo ... 🔗Leggi su corrieretoscano.it

