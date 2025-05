Il sindaco celebra il matrimonio della sindaca | la cerimonia speciale

Civitella Paganico (Grosseto), 11 maggio 2025 – Un sindaco che unisce in matrimonio una sindaca con il suo compagno. Accade in Maremma, in una cerimoniaspeciale che si è svolta alla Tenuta Impostino, a Casal di Pari, frazione del comune di Civitella Paganico.Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, ha unito in matrimonio con rito civile Alessandra Biondi, prima cittadina della stessa Civitella Paganico, con il compagno Renzo. Una cerimonia emozionante con appunto la particolarità di un primo cittadino che celebra il matrimoniodella "collega”.“Oggi è un giorno speciale, carico di emozione e orgoglio – dice Limatola – Come sindaco, ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare il matrimonio di due persone straordinarie: la mia cara collega, amica e sindaca Alessandra e Renzo, compagno di una vita. 🔗Leggi su Lanazione.it

