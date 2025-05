Il segnale di Hamas a Trump | Liberiamo l’ostaggio Usa Israele bombarda gli Houthi

Tel Aviv, 11 maggio 2025 – Con l'imminente missione di Donald Trump, il Medioriente si prepara a una nuova fase di tensione e opportunità. I leader della regione osservano con apprensione, interrogandosi se l'imprevedibile presidente degli Stati Uniti riuscirà a elaborare soluzioni diplomatiche efficaci o se, al termine del tour in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, si troveranno a fronteggiare nuove crisi.

Tel Aviv, 11 maggio 2025 – In vista dell’imminente missione di Donald Trump i principali protagonisti dello scacchiere mediorientale trattengono il fiato ancora incerti se l’imprevedibile presidente degli Stati Uniti porti con sé una formula capace di dischiudere nuovi orizzonti diplomatici o se, al termine della torunée fra Arabia Saudita, Emirati arabi uniti e Qatar ci sia da temere ancora una volta una escalation nella tormentata striscia di Gaza.Trump incassa un primo successo con la liberazione dell’ostaggio americano Edan Alexander. Nel frattempo, Israele ha colpito gli Houthi: ha lanciato un avviso di evacuazione. Poi ha bombardato con l’aviazione i porti sulla costa occidentale di Ras Isa, Hodeidah e Salif.Trump in Medio OrienteTrump sarà accompagnato nel viaggio in Medio Oriente da una folta schiera di imprenditori, fra i quali Mark Zuckerberg, Elon Musk, il cofondatore di OpenAI Sam Altman e il capo di BlackRock, Larry Fink. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il segnale di Hamas a Trump: “Liberiamo l’ostaggio Usa”. Israele bombarda gli Houthi

