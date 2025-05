Il ruggito delle campionesse olimpiche! Errani Paolini vincono la battaglia con Fernandez Putintseva e approdano ai quarti a Roma!

Prosegue con successo la difesa del titolo di doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini: la coppia numero 3 del seeding, negli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Roma, supera il duo formato dalla canadese Leylah Fernandez e dalla kazaka Yulia Putintseva con lo score di 6-4 4-6 10-7 in un’ora e quaranta minuti. Ai quarti per le campionesseolimpiche ci saranno le vincenti del match tra le azzurre Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato e la filippina Alexandra Eala e la statunitense Coco Gauff.Nel primo set Fernandez e Putintseva si salvano in apertura al punto decisivo, mentre Errani nel quarto game cede il servizio dopo che la coppia azzurra si fa rimontare dal 30-0. Al deciding point del quinto gioco arriva l’immediato controbreak della coppia italiana, che poi firma l’aggancio sul 3-3. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il ruggito delle campionesse olimpiche! Errani/Paolini vincono la battaglia con Fernandez/Putintseva e approdano ai quarti a Roma!

