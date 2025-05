Il ritorno di Zuppi a Bologna dopo il Conclave | Commovente ascoltiamo papa Leone senza fare confronti

Il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato una messa di ringraziamento per l'elezione del nuovo Papa, condividendo momenti significativi e tratti distintivi del Pontefice. Durante l'omelia, ha anche riflettuto sulla simbolica scelta del nome Leone XIV. L'evento ha richiamato una folla di fedeli nella cattedrale di Bologna, a testimonianza del forte legame tra la comunità e la nuova guida spirituale della Chiesa.

Il cardinale Matteo Zuppi, nell'omelia della messa di ringraziamento per l'elezione del papa, ha raccontato alcuni tratti del nuovo Pontefice, tornando anche sulla scelta del nome, Leone XIV. Il cardinale accolto da tantissimi fedeli nella cattedrale di Bologna. 🔗Leggi su Fanpage.it

Il cardinale Metto Zuppi torna a Bologna dopo il Conclave - Dopo giorni di attesa, congetture e apparizioni lampo in Tv, Matteo Zuppi è tornato sotto le Due Torri. L’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, appena rientrato dal Conclave che ha eletto Papa Leone XIV, oggi presiederà alle 17:30 in Cattedrale la messa di ringraziamento per l’elezione... 🔗Leggi su bolognatoday.it

