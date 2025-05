Il Regina Coeli di Papa Leone XIV | Mai più la guerra Cessi il fuoco a Gaza in Ucrina e in Kashmir

Piazza San Pietro. “Cari fratelli e sorelle, buona domenica!”. È cominciata così la recita della preghiera del ReginaCoeli di PapaLeone XIV: “Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte detto da Papa Francesco, mi rivolgo anche io ai grandi del mondo, ripetendo un appello sempre attuale: mai più la guerra”.“Ai giovani dico: non abbiate paura, accettate l’invito della Chiesa e di Cristo Signore”. Si è rivolto ai giovani il Santo Padre dalla loggia centrale della basilica di San Pietro: “Oggi, fratelli e sorelle, ho la gioia di pregare con voi e con tutto il popolo di Dio per le vocazioni, specialmente per quelle al sacerdozio e alla vita religiosa; la Chiesa ne ha tanto bisogno”.Il pontefice, affacciato dalla loggia centrale della basilica di San Pietro, ha proseguito: “È importante che i giovani e le giovani trovino, nelle nostre comunità, accoglienza, ascolto, incoraggiamento nel loro cammino vocazionale, e che possano contare su modelli credibili di dedizione generosa a Dio e ai fratelli”. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il Regina Coeli di Papa Leone XIV: “Mai più la guerra. Cessi il fuoco a Gaza, in Ucrina e in Kashmir”

Leone XIV, 150 mila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli del papa - A San Pietro sono attese 150 mila persone – in arrivo da ogni parte del mondo – per il primo Regina Coeli di papa Leone XIV: predisposto un corposo piano sicurezza che prevede l'impiego di migliaia di uomini e donne delle forze dell'ordine. Prevost reciterà la preghiera mariana del Regina Coeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro alle ore 12.

Papa: Bruni, per Leone XIV domani mattina messa con cardinali, domenica Regina Coeli - Città del Vaticano (Vaticano), 8 mag. (LaPresse) – "Papa Leone XIV domani mattina terrà, alle 11, una messa con i cardinali in Cappella Sistina. Domenica alle 12 si affaccerà dalla Loggia delle Benedizioni in Piazza San Pietro per il 'Regina Coeli'". Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando ai giornalisti.

Il Regina Coeli di Papa Leone XIV in diretta tv. Prima la messa nelle Grotte Vaticane - Città del Vaticano, 11 maggio 2025 – La prima domenica da Papa per Robert Francis Prevost è cominciata con una santa messa nelle Grotte Vaticane. Leone XIV ha concelebrato l’eucarestia dall’altare vicino alla tomba di Pietro insieme al priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, padre Alejandro Moral Anton. Al termine della funzione il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei predecessori davanti alla nicchia dei Pallii. 🔗Leggi su quotidiano.net

