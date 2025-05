Il referendum? Basta ipocrisie Verderami e l' elenco che imbarazza la sinistra

In breve da Zazoom:

L'invito all'astensione del presidente del Senato Ignazio La Russa per i referendum dell'8 e 9 giugno ha sollevato reazioni animate da parte di Pd e Movimento 5 Stelle, che denunciano un attacco alla democrazia. Ma qual è la verità dei fatti? Nella puntata di domenica 11 maggio di

L'invito all'astensione del presidente del Senato Ignazio La Russa per i referendum dell'8 e 9 giugno su Jobs Act e cittadinanza "veloce" fa indignare Pd e Movimento 5 stelle che tuonano contro l'attacco alla democrazia. Ma come stanno le cose? Se na parla nel corso della puntata di domenica 11 maggio di 4 di sera, su Rete 4. Francesco Verderami, editorialista del Corriere della sera, osserva che "le cariche istituzionali dovrebbero astenersi da entrare nell'agone politico" ma se questo accade "non c'è nulla di scandaloso". Il retroscenista tuttavia commenta che "sarebbe scandaloso se non ci fosse la polemica politica rispetto alle parole pronunciate da La Russa". E risponde allo storico Marco Revelli, anche lui ospite della trasmissione: "Le cariche istituzionali hanno spesso svolto ruoli politici determinanti. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il referendum? "Basta ipocrisie", Verderami e l'elenco che imbarazza la sinistra

Se ne parla anche su altri siti

“Basta accontentarsi di questa misera idea di lavoro”: il videomessaggio di Conte per i quattro sì al referendum - Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha pubblicato un videomessaggio sui propri canali social, nel giorno della Festa dei lavoratori, per ribadire i quattro sì del M5s ai quesiti del referendum dell’8 e 9 giugno sul lavoro. “Basta accontentarsi di questa misera idea di lavoro” ha detto Conte, dopo aver elencato la precarietà, gli stipendi da fame e la scarsa sicurezza sul lavoro del nostro Paese. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Lodo scommesse e decreto dignità, Gasparri: “Basta ipocrisie. Dai grillini nessuna lezione di moralità, hanno buttato miliardi” - Questa mattina è arrivato il via libera da Palazzo Madama alla cosiddetta riforma del calcio italiano. Molto verte sul mondo delle scommesse, con la possibilità di tornare alla pubblicità del gioco dopo che il decreto dignità l’aveva vietata.Lodo scommesse e Decreto dignità, Gasparri: “I grillini hanno portato solo ignoranza e incompetenza” (ANSA) Notizie.comMaurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha parlato in esclusiva a Notizie. 🔗Leggi su notizie.com

Protesta alla sede Rai: "Basta silenzio sui referendum" - Oggi, il comitato referendario si è riunito davanti alla sede Rai di Bologna per denunciare quello che considera un "oscuramento" dei referendum sui media pubblici e privati. La protesta, che si estende in queste ore anche ad altre piazze italiane, invoca il rispetto per le firme raccolte lo... 🔗Leggi su bolognatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Russa e il referendum, Verderami: Basta ipocrisie. L'elenco che imbarazza la sinistra. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Russa e il referendum, Verderami: "Basta ipocrisie". L'elenco che imbarazza la sinistra - L'invito all'astensione del presidente del Senato Ignazio La Russa per i referendum dell'8 e 9 giugno su Jobs Act e cittadinanza ... 🔗iltempo.it

“Basta censura sui referendum, rompiamo il silenzio”: al via la racconta firme - Dopo gli appelli dal concertone del Primo maggio, a poco più di un mese dal voto l’iniziativa sta crescendo nel Paese ma è fuori dagli organi di informazione ... 🔗repubblica.it

Referendum, Piccolotti: si a quesito 2, basta risarcimenti minimi per chi è licenziato - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it