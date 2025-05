Il rebus della tassa sulla salute | Per i nostri vecchi frontalieri la Lombardia non sa decidere

La tassadellasalute a carico dei “vecchi“ frontalieri resta un rebus in Regione Lombardia. Entrata formalmente in vigore con la Finanziaria 2024, finora però non è mai stata applicata: per i forti dubbi sulla sua legittimità, ad esempio dalla Svizzera che si rifiuta in base agli accordi firmati con l’Italia di fornire l’elenco dei lavoratori ai quali verrebbe applicata, e perché le regioni beneficiarie del nuovo balzello finora non sono state in grado di elaborare un regolamento. Anzi il fronte sembra sfilacciarsi e il Piemonte, come il Trentino e la Val d’Aosta, non sembrano avere alcuna intenzione di applicarla."L’eventuale entrata in vigore per la nostra Regione varrebbe circa 10 milioni ma la Regione Piemonte spende 12 miliardi in sanità – ha spiegato nei giorni scorsi il sottosegretario della Regione Piemonte, Alberto Preioni, nel corso di un incontro a Domodossola con i lavoratori frontalieri del sindacato Unia – Dunque non sarebbero quei 10 milioni a cambiare la situazione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il rebus della tassa sulla salute: "Per i nostri “vecchi“ frontalieri la Lombardia non sa decidere"

Tassa sulla salute. Patto per il Nord con i frontalieri - La tassa sulla salute a carico dei vecchi frontalieri non fa arrabbiare solo i sindacati adesso contro il ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti, che già nella legge di Bilancio dell’anno scorso aveva inserito il balzello senza riuscire ad applicarlo e quest’anno è tornato alla carica ben determinato a esigerlo, si è schierato anche l’ex compagno di partito Paolo Grimoldi, alla guida di Patto per il Nord. 🔗Leggi su ilgiorno.it

