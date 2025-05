Il quadro rubato recensione | una commedia sul mondo dell' arte che non riesce a lasciare il segno

Una classica commedia transalpina dal tono irriverente, dalla regia pulita e dai dialoghi divertenti, ma che pecca per una sovrastruttura eccessiva dal punto di vista dei contenuti. Al cinema. Il cinema francese è notoriamente il più vivo tra quello di tutti i panorami europei contemporanei e deve molto di questo alla sua capacità di sfornare commedie dissacranti, in grado di tagliare con ironia sprezzante gli argomenti che affrontano, riuscendo comunque a rimanere sempre equilibrate nei toni. Questo soprattutto lo deve a maestri del genere e della settima arte in generale, fini conoscitori di questa tipologia di meccanismi narrativi. Maestri come Pascal Bonitzer, ex critico cinematografico nientemeno che dei leggendari Cahiers du cinéma, sceneggiatore dalla straordinaria produttività e anche ottimo regista, la cui ultima fatica è Il quadrorubato, ovvero . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il quadro rubato, recensione: una commedia sul mondo dell'arte che non riesce a lasciare il segno

Il trailer della commedia horror fantascientifica canadese "Vampire Zombies..From Space!" diretta da Michael Stasko.Il film ha vinto il premio del pubblico al Ravenna Nightmare#cinema #trailer #fantascienza #commedia #scifi #scififilms…

ADORO IL GENIO - L'ARTISTA DI STRADAE quando ce vo', ce vo'!#adoroilgenio #6maggio #video #commedia #sketch #scenetta #scenette ? #comedy #sketches #viralreels #reelsvideo? #musica #artisti #artedistrada #britishhumour #artistidistrada #gr…

Il quadro rubato, la recensione: l'affascinante universo speculativo delle case d'asta - Le atmosfere sono ovattate come il mondo delle case d'asta, in una storia inusuale fra dramma morale e thriller, con una nota d'ironia. La recensione di Mauro Donzelli de Il quadro rubato di Pascal Bonitzer, in sala per Satine Film. 🔗Leggi su comingsoon.it

"Thuderbolts", "Flight Risk" e "Il quadro rubato": trama, cast e recensione di 3 film interessanti al cinema. Su Amica.it - È in sala Thunderbolts* (l’asterisco sta per i “Nuovi vendicatori”…) di Jake Schreier, nuovo capitolo della saga del Marvel Cinematic Universe.Dopo alcuni film con poca verve (Ant-Man and the Wasp, The Marvels) torna un cinefumetto fresco e originale. Non un capolavoro, ma un cinecomic che sa spesso sorprendere e divertire. Con Florence Pugh e David Harbour.Per noi è il film da vedere al cinema questo fine settimana. 🔗Leggi su amica.it

Good Luck, la recensione: la commedia anti-romantica di Adachi Shin - Al Far East Film Festival è il turno di una commedia sul desiderio, che ricorda Prima dell'alba di Richard Linklater, ma solo per ribaltarne gli stilemi. Una comicità quieta e silenziosa, l'incontro fortuito di due ragazzi nel Giappone contemporaneo e il desiderio come elemento che sfugge ad ogni tipo di rappresentazione. Passa da qui il ritorno alla regia di Adachi Shin, autore giapponese noto soprattutto per le sue sceneggiature (100 Yen Love ispirò il successo cinese Yolo), che negli anni si è saputo ritagliare uno spazio anche alla regia con titoli indimenticabili come A beloved wife, ... 🔗Leggi su movieplayer.it

