Il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV | Mai più la guerra a Gaza e in Ucraina

«Mai più la guerra». Questo l’appello di PapaLeone XIV al suo primoReginaCoeli a piazza San Pietro. Il Pontefice ha chiesto una «pace giusta per l’Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza». «Porto nel mio cuore le sofferenze dell’amato popolo ucraino», ha detto Leone XIV. «Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura – ha aggiunto -. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie». «Mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco, si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi», ha aggiunto.La folla di fedeli a Piazza San Pietro. «Ai giovani dico non abbiate paura»Tante mani al cielo e applausi per salutare il Papa al termine del ReginaCoeli. 🔗Leggi su Open.online

Leone XIV, 150 mila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli del papa - A San Pietro sono attese 150 mila persone – in arrivo da ogni parte del mondo – per il primo Regina Coeli di papa Leone XIV: predisposto un corposo piano sicurezza che prevede l'impiego di migliaia di uomini e donne delle forze dell'ordine. Prevost reciterà la preghiera mariana del Regina Coeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro alle ore 12.

Primo Regina Coeli per Papa Leone XIV: "Buona domenica!" - Papa Leone si è affacciato per la prima volta dalla Loggia delle Benedizioni dopo la presentazione al mondo per il Regina Coeli

Papa Leone XIV: "In molti contesti la fede è considerata una cosa assurda" | Domenica per il primo Regina Coeli attesi 150mila fedeli in San Pietro - Confermati tutti gli incarichi nella Curia. Il 18 maggio ci sarà la messa per l'inizio del Pontificato

