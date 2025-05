Il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV | l’appello del Pontefice è chiaro

Altra giornata particolare per il Santo Padre. Ancora una volta si è affacciato dalla Loggia di San Pietro per parlare ai fedeli presentiContinuano ad essere giorni intensi per il Pontefice. Dopo la prima uscita a Genazzano e la visita alla tomba del suo predecessore, PapaLeone XIV è ritornato in Vaticano per prepararsi ad una nuova giornata molto intensa e speciale. In questa domenica, infatti, c’era grande attesa per il ReginaCoeli del Santo Padre. Un appuntamento segnato in rosso sul calendario da oltre 100mila fedeli e Piazza San Pietro ha iniziato a riempirsi dalle prime ore.Il primoReginaCoeli di PapaLeone XIV: l’appello del Pontefice è chiaro (Ansa) – cityrumors.itAlle 12 il Pontefice si è affacciato dalla Loggia di San Pietro. Prevost nei prossimi giorni prenderà possesso ufficialmente della Santa Sede e quindi parlerà dalla solita finestra. 🔗Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV: l’appello del Pontefice è chiaro

Segui queste discussioni sui social

L'#agostiniano padre #Pacioni: «#LeoneXIV sarà un #Papa capace di #unire e #dialogare»#Parroco della #basilica di #SantAgostino in #CampoMarzio a #Roma, da anni conosce il #ponteficeIl possibile perché della scelta del #nome #Leone https… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli in piazza San Pietro: "Pace giusta per l'Ucraina e cessate il fuoco a Gaza, bene tregua tra India e Pakistan" - "Cari fratelli e sorelle, buona domenica", sono state le prime parole del Papa, che questa mattina si è recato nelle Grotte vaticane per la messa Papa Leone XIV ha recitato il suo primo Regina Coeli in piazza San Pietro, dove sono presenti 150mila fedeli. Tantissime le persone per assistere a 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Leone XIV, 150 mila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli del papa - A San Pietro sono attese 150 mila persone – in arrivo da ogni parte del mondo – per il primo Regina Coeli di papa Leone XIV: predisposto un corposo piano sicurezza che prevede l’impiego di migliaia di uomini e donne delle forze dell’ordine. Prevost reciterà la preghiera mariana del Regina Coeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro alle ore 12.Papa Leone XIV (Ansa).Articolo completo: Leone XIV, 150 mila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli del papa dal blog Lettera43 🔗Leggi su lettera43.it

Primo Regina Coeli per Papa Leone XIV: "Buona domenica!" - Papa Leone si è affacciato per la prima volta dalla Loggia delle Benedizioni dopo la presentazione al mondo per il Regina Coeli 🔗Leggi su ilgiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Leone XIV, il primo Regina Caeli in piazza San Pietro: Mai più la guerra. LIVE; Il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV a San Pietro davanti a 150 mila fedeli; Papa Leone XIV, primo Regina Coeli a San Pietro: Appello ai grandi della terra, mai più la guerra - Non abbiate paura, Mai più la guerra e la Terza Guerra Mondiale a pezzi: le citazioni di tre Papi di Leone XIV; Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli: Ai giovani dico: non abbiate paura. Importante avere modelli credibili. 🔗Ne parlano su altre fonti

Primo Regina Coeli per Papa Leone XIV: "Mai più la guerra" - Papa Leone si è affacciato per la prima volta dalla Loggia delle Benedizioni dopo la presentazione al mondo per il Regina Coeli. Quasi 150mila in piazza San Pietro ... 🔗msn.com

L'appello di Papa Leone XIV nel primo Regina Coeli in Piazza San Pietro: "Mai più la guerra" - Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro per il suo primo Regina Coeli. Il Pontefice è stato accolto dall'ovazione dei centomila fedeli presenti. "Cari fratelli e so ... 🔗msn.com

Papa Leone XIV al Regina Coeli. Fortissimo appello per la pace. In centomila a Piazza San Pietro - Prima recita del Regina Coeli per Papa Leone XIV. con una prima parte della preghiera ... La gioia e il frastuono hanno segnato il primo appuntamento della domenica con fedeli, romani e pellegrini, "l ... 🔗rtl.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: