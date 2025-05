Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV | Mai più la guerra a Gaza e in Ucraina

«Mai più la guerra». Questo l’appello di PapaLeone XIV al suo primoReginaCaeli a piazza San Pietro. Il Pontefice ha chiesto una «pace giusta per l’Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza». «Porto nel mio cuore le sofferenze dell’amato popolo ucraino», ha detto Leone XIV. «Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura – ha aggiunto -. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie». «Mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco, si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi», ha aggiunto.La folla di fedeli a Piazza San Pietro. «Ai giovani dico non abbiate paura»Tante mani al cielo e applausi per salutare il Papa al termine del ReginaCaeli. 🔗Leggi su Open.online

Papa Leone XIV, alle 12 il primo Regina Caeli a San Pietro: questa mattina la Messa nelle Grotte vaticane - Si tratta del rito ecclesiastico che sostituisce l'Angelus nel periodo pasquale. Oggi tale celebrazione assume un significato del tutto diverso, in quanto sarà la prima apparizione domenicale di Papa Leone XIV dalla sua elezioneL'articolo Papa Leone XIV, alle 12 il primo Regina Caeli a San Pietro: questa mattina la Messa nelle Grotte vaticane proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Papa Leone XIV a sorpresa sulla tomba di Francesco: la preghiera e la rosa bianca. Attesa per il primo Regina Caeli - Oggi il Papa reciterà con i fedeli riuniti in piazza San Pietro la preghiera del Regina Coeli -alle 12 - dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro 🔗Leggi su affaritaliani.it

Papa Leone XIV, domani il primo Regina Caeli da San Pietro. Il 18 maggio la messa d’inizio pontificato, attese 250 mila persone - Il nuovo Papa ha già fissato i primi impegni ufficiali. Papa Leone XIV è rientrato nella sua precedente residenza nel Palazzo del Sant’Uffizio, dove resterà temporaneamente 🔗Leggi su affaritaliani.it

Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV, l’appello: “Mai più guerra. Pace in Ucraina, cessate il fuoco a Gaza” - A distanza di pochi giorni dalla sua elezione, oggi, domenica 11 maggio, il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, si è affacciato dalla Loggia Centrale della ... 🔗fanpage.it

Primo Regina Coeli per Papa Leone XIV: "Buona domenica!" - Papa Leone si è affacciato per la prima volta dalla Loggia delle Benedizioni dopo la presentazione al mondo per il Regina Coeli ... 🔗ilgiornale.it

Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli di Prevost - È il giorno del primo 'Regina Coeli' di Papa Leone XIV. Il Pontefice si affaccerà a mezzogiorno dalla Loggia delle Benedizioni in Vaticano dove, già dalle ... 🔗msn.com

