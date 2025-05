Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV l’appello | Mai più guerra Pace in Ucraina cessate il fuoco a Gaza

A distanza di pochi giorni dalla sua elezione, oggi, domenica 11 maggio, il nuovo Pontefice PapaLeone XIV si è affacciato dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro per recitare il suo primoReginaCaeli. Si tratta della preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l'Angelus nel tempo pasquale. L'appello ai grandi del mondo: "Mai più la guerra, Pace in Ucraina e cessi il fuoco a Gaza". 🔗Leggi su Fanpage.it

Primo Angelus di Papa Leone XIV per il Regina Caeli in piazza San Pietro, il messaggio di Prevost ai fedeli - Nel primo discorso domenicale davanti a 100mila fedeli Papa Leone XIV chiede il cessate il fuoco a Gaza e ai giovani dice: "Non abbiate paura" 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Papa Leone XIV, alle 12 il primo Regina Caeli a San Pietro: questa mattina la Messa nelle Grotte vaticane - Si tratta del rito ecclesiastico che sostituisce l'Angelus nel periodo pasquale. Oggi tale celebrazione assume un significato del tutto diverso, in quanto sarà la prima apparizione domenicale di Papa Leone XIV dalla sua elezioneL'articolo Papa Leone XIV, alle 12 il primo Regina Caeli a San Pietro: questa mattina la Messa nelle Grotte vaticane proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Papa Leone XIV a sorpresa sulla tomba di Francesco: la preghiera e la rosa bianca. Attesa per il primo Regina Caeli - Oggi il Papa reciterà con i fedeli riuniti in piazza San Pietro la preghiera del Regina Coeli -alle 12 - dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro 🔗Leggi su affaritaliani.it

