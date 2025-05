Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV | la diretta video dalla Loggia delle Benedizioni e da piazza San Pietro

È il giorno del primo ‘ReginaCaeli’ di PapaLeone XIV. Il Pontefice si affaccerà a mezzogiorno dallaLoggiadelleBenedizioni in Vaticano dove, già dalle prime ore di questa mattina, sono arrivati migliaia di fedeli. La direttavideoL'articolo Il primoReginaCaeli di PapaLeone XIV: la direttavideodallaLoggiadelleBenedizioni e da piazza San Pietro proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV: la diretta video dalla Loggia delle Benedizioni e da piazza San Pietro

Papa Leone XIV, alle 12 il primo Regina Caeli a San Pietro: questa mattina la Messa nelle Grotte vaticane - Si tratta del rito ecclesiastico che sostituisce l'Angelus nel periodo pasquale. Oggi tale celebrazione assume un significato del tutto diverso, in quanto sarà la prima apparizione domenicale di Papa Leone XIV dalla sua elezioneL'articolo Papa Leone XIV, alle 12 il primo Regina Caeli a San Pietro: questa mattina la Messa nelle Grotte vaticane proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Papa Leone XIV a sorpresa sulla tomba di Francesco: la preghiera e la rosa bianca. Attesa per il primo Regina Caeli - Oggi il Papa reciterà con i fedeli riuniti in piazza San Pietro la preghiera del Regina Coeli -alle 12 - dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro 🔗Leggi su affaritaliani.it

Papa Leone XIV, domani il primo Regina Caeli da San Pietro. Il 18 maggio la messa d’inizio pontificato, attese 250 mila persone - Il nuovo Papa ha già fissato i primi impegni ufficiali. Papa Leone XIV è rientrato nella sua precedente residenza nel Palazzo del Sant’Uffizio, dove resterà temporaneamente 🔗Leggi su affaritaliani.it

In piazza San Pietro il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV - Prevost a mezzogiorno si affaccerà dalla Loggia centrale delle Benedizioni per la preghiera mariana che in questo periodo pasquale e fino alla Pentecoste sostituisce l'Angelus. Il pontefice in mattina ... 🔗ansa.it

Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli di Prevost - È il giorno del primo 'Regina Coeli' di Papa Leone XIV. Il Pontefice si affaccerà a mezzogiorno dalla Loggia delle Benedizioni in Vaticano dove, già dalle ... 🔗msn.com

Il Giubileo delle bande e il primo Regina Caeli di Leone XIV, attesi 150mila a San Pietro - A San Pietro sono attese 150mila persone in arrivo da ogni parte del mondo per conoscere il nuovo Pontefice. Tra loro ci saranno anche gli artisti di gruppi bandistici e dello spettacolo popolare ... 🔗ansa.it

