Il primario arrestato per violenza sessuale a Piacenza | Si sentiva intoccabile aveva un harem

«Ho subito più volte molestie, ma mi sono ribellata. Lui si sentivaintoccabile, aveva un harem» . Lo racconta a Libertà una dipendente dell’ospedale di Piacenza che lavorava nel reparto di Emanuele Michieletti , il primario di radiologia arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di violenzasessuale nei confronti delle colleghe. embedpost id="2036245" «Forte del suo carisma e consapevole. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il primario arrestato per violenza sessuale a Piacenza: "Si sentiva intoccabile, aveva un harem"

Violenza sessuale e stalking, arrestato primario dell’ospedale Civile di Piacenza: 32 abusi in 45 giorni su dottoresse e infermiere - Trentadue episodi di violenze sessuali, rapporti sessuali completi, rapporti orali, in 45 giorni di indagine e monitoraggio da parte degli investigatori della Polizia di Stato. Gli agenti hanno quindi arrestato, su ordine del giudice per le indagini preliminari di Piacenza, un primario dell’Ospedale Civile di Piacenza, indagato per violenza sessuale aggravata ed atti persecutori. I detective della Squadra mobile hanno perquisito anche l’ufficio per proseguire con gli accertamenti. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Licenziato Emanuele Michieletti, il primario arrestato per violenza sessuale a Piacenza - Emanuele Michieletti, il primario dell'ospedale di Piacenza arrestato per violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di dottoresse ed infermiere, è stato licenziato nelle scorse ore. Ad annunciare il provvedimento è stata Paola Bardasi, direttrice generale dell'Ausl: "Già iniziato verifiche interne, vogliamo capire come tutelare tutte le donne coinvolte".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Piacenza, licenziato Emanuele Michieletti, il primario arrestato per violenza sessuale - La decisione dell’Ausl. Il presidente de Pascale: “Quadro gravissimo, clima maschilista e patriarcale” 🔗Leggi su repubblica.it

Emanuele Michieletti arrestato per violenza sessuale, una vittima del primario: «Aveva un harem e le sue fedelissime. Si sentiva intoccabile» - Emanuele Michieletti è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni delle sue colleghe, che si ... 🔗msn.com

Una vittima del primario arrestato, 'si sentiva intoccabile' - (ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - "Ho subito più volte molestie, ma mi sono ribellata. Lui si sentiva intoccabile, aveva un harem". Lo racconta a Libertà una dipendente dell'ospedale di Piacenza che lavorava ... 🔗msn.com

Abusava di infermiere e dottoresse nel suo ufficio. Licenziato il primario arrestato - Durante i 45 giorni di monitoraggio sono stati rilevati 32 episodi di violenze sessuali. L'indagine è partita dalla denuncia di una dottoressa ... 🔗msn.com

