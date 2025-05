Il prete brasiliano che ha stregato i social | chi è il Don Fascino di San Pietro

Non è un attore né un influencer, ma un sacerdote vero. Eppure, da quando è stato ripreso in piazza San Pietro, il web non parla d'altro: chi è davvero padre Jefferson Merighetti, il bellissimo pretebrasiliano? Durante le giornate del Conclave che hanno portato all'elezione di Papa Leone XIV, c'è qualcuno che ha rubato la scena perfino alla fumata bianca. Non un cardinale, non un vescovo, ma un semplice sacerdote che è diventato virale in rete per motivi ben lontani dalla teologia. Un video girato tra la folla di piazza San Pietro mostra un uomo in abito talare nero con lo stile e il portamento da protagonista di una serie tv. Bastano pochi secondi, un sorriso smagliante e uno sguardo profondo e il web esplode. Il pretebrasiliano che sembra uscito da una serie tv Chi . 🔗Leggi su Movieplayer.it

